Начерти в тетради квадрат,периметр которого в 2 раза меньше периметра треугольника,длина каждой стороны которого равна 8 см. Вычисли площадь этого квадрата а квадратных сантиметрах.
Математика
Начерти в тетради квадрат,периметр которого в 2 раза меньше периметра треугольника,длина каждой стороны которого равна 8 см. Вычисли площадь этого квадрата а квадратных сантиметрах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр треугольника равен 24. Значит периметр квадрата равен 12. Длина одной стороны квадрата равна 3 см. Площадь квадрата равна 9 см2
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