Начерти в тетради квадрат,периметр которого в 2 раза меньше периметра треугольника,длина каждой стороны которого равна 8 см. Вычисли площадь этого квадрата а квадратных сантиметрах.

Математика

Начерти в тетради квадрат,периметр которого в 2 раза меньше периметра треугольника,длина каждой стороны которого равна 8 см. Вычисли площадь этого квадрата а квадратных сантиметрах.

Автор: Гость