1)MIKE CAN HELP HIS FRIENDS WITH ENGLISH. 2)THERE IS A POINTER ON THE TABLE. 3)HARRY IS THE BEST PUPIL IN OUR CLASS. К ЭТИМ ПРЕДЛОЖ??НИЯМ НУЖНО ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ!

Английский язык

