1)MIKE CAN HELP HIS FRIENDS WITH ENGLISH. 2)THERE IS A POINTER ON THE TABLE. 3)HARRY IS THE BEST PUPIL IN OUR CLASS. К ЭТИМ ПРЕДЛОЖ??НИЯМ НУЖНО ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ!
Английский язык
1)MIKE CAN HELP HIS FRIENDS WITH ENGLISH. 2)THERE IS A POINTER ON THE TABLE. 3)HARRY IS THE BEST PUPIL IN OUR CLASS. К ЭТИМ ПРЕДЛОЖ??НИЯМ НУЖНО ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Can Mike help his fiends with Ehglish? Where is a pointer? Who is the best pupil in your class? P.S. Нажми спасибо
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