Привет я хотел бы задать вопрос не по урокам Я в7 классе мне нравится моя одноклассникам скоро 8 марта как вникнуть о симпатии но анонимно

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Привет я хотел бы задать вопрос не по урокам Я в7 классе мне нравится моя одноклассникам скоро 8 марта как вникнуть о симпатии но анонимно

Автор: Гость