На базе было всего 39 т 600 кг овощей.Первого дня вывезли 9/100 всего количества, второго дня вывезли 1/9 оставшихся овощей.Сколько кг овощей вывезли второго дня?

Математика

На базе было всего 39 т 600 кг овощей.Первого дня вывезли 9/100 всего количества, второго дня вывезли 1/9 оставшихся овощей.Сколько кг овощей вывезли второго дня?

Автор: Гость