На базе было всего 39 т 600 кг овощей.Первого дня вывезли 9/100 всего количества, второго дня вывезли 1/9 оставшихся овощей.Сколько кг овощей вывезли второго дня?
Математика
На базе было всего 39 т 600 кг овощей.Первого дня вывезли 9/100 всего количества, второго дня вывезли 1/9 оставшихся овощей.Сколько кг овощей вывезли второго дня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорее всего 4оо4 кг
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