Помогите пожалуйста сделать звука буквенный разбор к слову "Садик"
Русский язык
Помогите пожалуйста сделать звука буквенный разбор к слову "Садик"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С[С]-согласная, глухая, твердая А[А]-гласная,ударная Д[Д]-согласная,звонкая,мягкая И[И]-гласная,безударная К[К]-согласная, мягкая, глухая 5 букв, 5 звуков
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