Решите задачу 6 класса по математике для детского праздника закупили 27 кг- фруктов- яблок, апельсинрв и мандаринов. При этом составляет 56% закупленых фрутов, а яблок закупили в 1,7 раза больше, чем апельсинов.Сколько килограм...

Математика

Решите задачу 6 класса по математике для детского праздника закупили 27 кг- фруктов- яблок, апельсинрв и мандаринов. При этом составляет 56% закупленых фрутов, а яблок закупили в 1,7 раза больше, чем апельсинов.Сколько килограммов яблок закупили к празднику

Автор: Гость