Решите задачу 6 класса по математике для детского праздника закупили 27 кг- фруктов- яблок, апельсинрв и мандаринов. При этом составляет 56% закупленых фрутов, а яблок закупили в 1,7 раза больше, чем апельсинов.Сколько килограм...
Математика
Решите задачу 6 класса по математике для детского праздника закупили 27 кг- фруктов- яблок, апельсинрв и мандаринов. При этом составляет 56% закупленых фрутов, а яблок закупили в 1,7 раза больше, чем апельсинов.Сколько килограммов яблок закупили к празднику
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
27*56:100=15,12 кг мандаринов 27-15,12=11,88 кг яблоки и апельсины х+1,7х=11,88 2,7х=11,88 х=4,4 кг апельсинов 4,4*1,7=7,48 кг яблок 15,12+7,48+4,4=27 кг всего
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