1) найдите сумму пятидесяти первых чётных натуральных чисел. 2) первый член геометрической прогрессии равен 11, а знаменатель прогрессии равен 2. найдите сумму пяти первых членов этой прогрессии. 3) найдите сумму пяти первых ...

Алгебра
1) найдите сумму пятидесяти первых чётных натуральных чисел. 2) первый член геометрической прогрессии равен 11, а знаменатель прогрессии равен 2. найдите сумму пяти первых членов этой прогрессии. 3) найдите сумму пяти первых членов геометрической прогрессии, если b5=81 и b3=36
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