1)НАПИШИТЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ В РОДИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ ВО МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ . Весело ,путь , стекло ,круг ,ведро ,колесо ,мост ,место,платье ,кольцо ,крыло ,воробей,облако ,зерно ,гусь .

Русский язык
1)НАПИШИТЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ В РОДИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ ВО МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ . Весело ,путь , стекло ,круг ,ведро ,колесо ,мост ,место,платье ,кольцо ,крыло ,воробей,облако ,зерно ,гусь .
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Веселья, путей, стёкол, кругов, вёдер, колёс, мостов, мест, платьев, колец, крыльев, воробьёв, облак, зёрн, гусей.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Ответ на загадку.Я чай кипячу,клокочу и кричу"Эй люли,я с вами чай пить хочу?"
Ответить
Обществознание
Какие роли у бабушки и дедушки положительные отрицательные
Ответить
Русский язык
Всем привет. Где поставить запятую? Перед ,,потому что", или перед ,,что"? Текст такой: Так происходит потому что наш климат для снегерей- это ,,...
Ответить
Литература
Какие художественные средства использует поэт?Стихотворение летний вечер. Посл??дние лучи заката Лежат на поле сжатой ржи. Дремотой розовой о...
Ответить
Английский язык
Переводите вопросы на английский. 1)из чего в древности делали посуду? 2) что подают на стол в начале? 3)какая национальная еда у казахов? 4) какие...
Ответить