1)НАПИШИТЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ В РОДИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ ВО МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ . Весело ,путь , стекло ,круг ,ведро ,колесо ,мост ,место,платье ,кольцо ,крыло ,воробей,облако ,зерно ,гусь .
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1)НАПИШИТЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ В РОДИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ ВО МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ . Весело ,путь , стекло ,круг ,ведро ,колесо ,мост ,место,платье ,кольцо ,крыло ,воробей,облако ,зерно ,гусь .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Веселья, путей, стёкол, кругов, вёдер, колёс, мостов, мест, платьев, колец, крыльев, воробьёв, облак, зёрн, гусей.
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