Ответ на загадку.Я чай кипячу,клокочу и кричу"Эй люли,я с вами чай пить хочу?"
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Ответ на загадку.Я чай кипячу,клокочу и кричу"Эй люли,я с вами чай пить хочу?"
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Гость:
Может чайник ну помоему да
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