1. Напишите уравнения реакций : а) гидролиза амилового эфира уксусной кислоты; б) синтеза бутилового эфира муравьиной кислоты; в) гидролиза жира на основе линоленовой кислоты в присутствии гидроксида калия. 2. Для одного из сло...

Химия

1. Напишите уравнения реакций : а) гидролиза амилового эфира уксусной кислоты; б) синтеза бутилового эфира муравьиной кислоты; в) гидролиза жира на основе линоленовой кислоты в присутствии гидроксида калия. 2. Для одного из сложных эфиров напишите формулу и укажите название изомерной ему карбоновой кислоты.

Автор: Гость