1. Напишите уравнения реакций : а) гидролиза амилового эфира уксусной кислоты; б) синтеза бутилового эфира муравьиной кислоты; в) гидролиза жира на основе линоленовой кислоты в присутствии гидроксида калия. 2. Для одного из сло...
Химия
1. Напишите уравнения реакций : а) гидролиза амилового эфира уксусной кислоты; б) синтеза бутилового эфира муравьиной кислоты; в) гидролиза жира на основе линоленовой кислоты в присутствии гидроксида калия. 2. Для одного из сложных эфиров напишите формулу и укажите название изомерной ему карбоновой кислоты.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. а) СH3-C(O)-O-C5H11 + H2O = CH3-COOH + C5H11-OH (t, H⁺) б) HCOOH + C3H7OH = H-C(O)-O-C3H7 + H2O (t, H⁺) в) CH2(O-CO-C17H31)-CH(O-CO-C17H31)-CH2(O-CO-C17H31) + 3KOH = CH2(OH)-CH(OH)-CH2(OH) + 3C17H31COOK (t) 2. CH3-C(O)-O-C5H11 изомер С6H13-COOH гептановая кислота
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