1) найди значения выражений 3x7, 30:6, 36:9, 4х6, 6х8, 21:7, 49:7, 4х9, 6х6, 56:8 2) запиши пары связанных между собой равенств. Какие еще с ними связаны равенства? 3) к остальным равенствам запиши связанные с ними такой же свя...

Математика

1) найди значения выражений 3x7, 30:6, 36:9, 4х6, 6х8, 21:7, 49:7, 4х9, 6х6, 56:8 2) запиши пары связанных между собой равенств. Какие еще с ними связаны равенства? 3) к остальным равенствам запиши связанные с ними такой же связью равенства?

Автор: Гость