1) найди значения выражений 3x7, 30:6, 36:9, 4х6, 6х8, 21:7, 49:7, 4х9, 6х6, 56:8 2) запиши пары связанных между собой равенств. Какие еще с ними связаны равенства? 3) к остальным равенствам запиши связанные с ними такой же свя...

Математика
1) найди значения выражений 3x7, 30:6, 36:9, 4х6, 6х8, 21:7, 49:7, 4х9, 6х6, 56:8 2) запиши пары связанных между собой равенств. Какие еще с ними связаны равенства? 3) к остальным равенствам запиши связанные с ними такой же связью равенства?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3х7=21 - 21:7=3 30:6=5 - 5х6=30 36:9=4 - 4х9=36 4х6=24 - 24:6=4 6х8=48 - 48:8=6 49:7=7 - 7х7=49 6х6=36 - 36:6=6 56:8=7 - 7х8=56
Гость:
1)21 5 24 48 3 7 36 36 7 2) 49:7=56:8 4*9=6*6   3) 21*1=3*7 30:6=25:5 6*8=12*4 21:7=27:9    
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