1) Одно слагаемое увеличили на 19. Как следует изменить второе слагаемое чтобы сумм?? не изменилась? 2) Вычитаемое уменьшили на 47. Как следует изменить уменьшаемое чтобы разность не изменилась? 3) Уменьшаемое увеличили на 26...

Математика
1) Одно слагаемое увеличили на 19. Как следует изменить второе слагаемое чтобы сумм?? не изменилась? 2) Вычитаемое уменьшили на 47. Как следует изменить уменьшаемое чтобы разность не изменилась? 3) Уменьшаемое увеличили на 26. Как следует изменить вычитаемое чтобы разность не изменилась?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) уменьшить на 19 2) уменьшить на 48 3) увеличить на 26
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