1. Определите массу серебряной ложки, если для изменения ее температуры от 20 до 40 г??адусов Цельсия требуется 250 Дж энергии. (Удельная теплоемкость серебра 250 Дж/(кг С) ) 2. Какое количество теплоты выделится при полном сг...

Физика

1. Определите массу серебряной ложки, если для изменения ее температуры от 20 до 40 г??адусов Цельсия требуется 250 Дж энергии. (Удельная теплоемкость серебра 250 Дж/(кг С) ) 2. Какое количество теплоты выделится при полном сгорании торфа массой 200 г? (Удельная теплота сгорания торфа 14 * 10 6 Дж/кг) 3. Стальную и свинцовую гири массой по 1 кг прогрели в кипящей воде, а затем поставили на лед. Под какой из гирь растает больше льда? (Удельная теплоемкость стали 500 Дж/(кг С), свинца 140 Дж/(кг С) ) 4. Какую массу керосина нужно сжечь, чтобы получить столько же энергии, сколько ее выделяется при сгорании каменного угля массой 500 г. (Удельная теплота сгорания керосина 46 *106 дж/кг, каменного угля 30 * 10 6 Дж/кг) плиз решайте сами в интернете не правильно!!!!!

Автор: Гость