Как зделет обратной ?

Математика
Как зделет обратной ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9 тетрадей стоят  27 р. . Сколько стоит каждая тетрадь?
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