Почему композитор Б.Астафьев назвал оперу "Князь Игорь" "одним из тех произведений, которые составляют славу русской музыке"
Музыка
Почему композитор Б.Астафьев назвал оперу "Князь Игорь" "одним из тех произведений, которые составляют славу русской музыке"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во-первых, конечно же, гениальная музыка. Во-вторых, то, что опера сочинена человеком, профессиональным занятием которого была не музыка, а химия (А. П. Бородин был академиком-химиком) . В-третьих, многое в опере, хотя и было сочинено Бородиным, но не было им записано и оркестровано; оперу завершили друзья композитора — Н. А. Римский-Корсаков, А. К. Глазунов и А. К. Лядов.
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