1. Определите способ образования слова дворец 2.Определите способ образования слова бездонный
Русский язык
1. Определите способ образования слова дворец 2.Определите способ образования слова бездонный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бездонный образовано от слова дно, способ образования - приставочно-суффиксальный. С точки зрения синхронии (в настоящее время) слово дворец не имеет производящего, но с точки зрения диахронии это слово образовано суффиксальным способом.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика, 4 класс. Доли. А. Вырази в метрах: 1 дм, 1 см, 1 мм. Б. Вырази в километрах: 1 м, 1 дм, 1 см. В. Вырази в тоннах: 1 ц, 1 кг, 1 г....
Русский язык
Русский язык
Прочитай предложения расставь в них знаки препинания. составь схему каждого пред??ожения. 1. Дверь тихонько заскрипела и в светлицу входит царь... ...
Геометрия
Найдите градусную меру угла AOC,если градусная мера угла AOM равна 65градусов. Биссек??риса угла AOC.
Русский язык