1 отрезок на 8 см длинее 2 а 3 на 4 см короче2 насколько см 1 длинее 3

Математика
1 отрезок на 8 см длинее 2 а 3 на 4 см короче2 насколько см 1 длинее 3
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