Определите силу тока в электрической лампе, если через ее спираль за 10 минут проходит электрический заряд 300 кл. какое колличество сечения спирали лампочки за 5 минут?

Физика
Определите силу тока в электрической лампе, если через ее спираль за 10 минут проходит электрический заряд 300 кл. какое колличество сечения спирали лампочки за 5 минут?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)I=q/t=300/600=0,5A 2)q=I*t1=0.5*5=2.5Кл 3)n=2,5/(1.6-10^-19)=1,5625*10^19 електронов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Как называют жителей Тамбова?
Ответить
Другие предметы
Как делиться на слоги слова человек
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста перевести: 4 мес 7 сут = 600 сек= 15 т 6 ц=
Ответить
Українська мова
Скласти офіційно-діловий діалог
Ответить
Математика
ПОМОГИТЕ!!!!! На нефтебазу прибыли три состава цистерн с нефтью.В первом составе б??ло 360 т нефти, во втором-432т, а в третьем-792 т. Сколько ци...
Ответить