Определите силу тока в электрической лампе, если через ее спираль за 10 минут проходит электрический заряд 300 кл. какое колличество сечения спирали лампочки за 5 минут?

Физика

Определите силу тока в электрической лампе, если через ее спираль за 10 минут проходит электрический заряд 300 кл. какое колличество сечения спирали лампочки за 5 минут?

Автор: Гость