Определите силу тока в электрической лампе, если через ее спираль за 10 минут проходит электрический заряд 300 кл. какое колличество сечения спирали лампочки за 5 минут?
Физика
Определите силу тока в электрической лампе, если через ее спираль за 10 минут проходит электрический заряд 300 кл. какое колличество сечения спирали лампочки за 5 минут?
Ответ(ы):
Гость:
1)I=q/t=300/600=0,5A 2)q=I*t1=0.5*5=2.5Кл 3)n=2,5/(1.6-10^-19)=1,5625*10^19 електронов
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