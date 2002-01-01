Скласти офіційно-діловий діалог

Гость: Гость:

- доброго дня!Доброго дня! - Я хочу стати читачем шкільної бібліотеки. Що для цього потрібно мати? - Формуляр читача. - Що це таке? - Це картка користувача, яка містить відомості про читача, а також інформацію про книги і відмітки про їх отримання та повернення. - Прошу завести мені мій формуляр читача. - Добре. Скажи своє прізвище, ім’я, дату народження, клас, у якому ти навчаєшся. - Петренко Софія. Народилася 6 вересня 2002 року. Є ученицею 6 класу. - Тепер ти є читачем нашої бібліотеки. - А який графік роботи бібліотеки? - Ми працюємо щодня з 9:00 до 17:00 без обідньої перерви, окрім вихідних і святкових днів. - На який термін видається книжка? - Два тижні. Цього часу є достатньо, щоб прочитати книгу. У особливих випадках з дозволу бібліотекаря термін взятої книжки можна продовжити. - Дякую. До побачення! - До побачення!