1. Озаглавь текст. 2. Выпиши выделенные слова и раздели их для переноса. 3. Сделай звуко-буквенный разбор слова шьет. Наступила шумная, веселая, бурная весна. Жаркое солнце съедало последний снег. деревья тихо шуршали голыми вз...

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1. Озаглавь текст. 2. Выпиши выделенные слова и раздели их для переноса. 3. Сделай звуко-буквенный разбор слова шьет. Наступила шумная, веселая, бурная весна. Жаркое солнце съедало последний снег. деревья тихо шуршали голыми взъерошенными ветвями. Внизу грохотала, разбивая лед, разъяренная река. Ветер пел свои вольные песни о раздолье пустынных полей, где под тающим снегом звенят весенние ручьи, и в высоких небесах курлыкают журавлиные стаи. Выделенные слова: наступила, бурная, съедало, разъяренная.

Автор: Гость