1.Перечислить классические произведения, созданные на тему произведения У. Шекспира "Ромео и Джульетта" 2.Перечислить современные произведения на эту же тему и в каких жанрах они написаны 3.Как вы можете объяснить основную ...

Музыка

1.Перечислить классические произведения, созданные на тему произведения У. Шекспира "Ромео и Джульетта" 2.Перечислить современные произведения на эту же тему и в каких жанрах они написаны 3.Как вы можете объяснить основную идею всех этих произведений?

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