1.Перечислить классические произведения, созданные на тему произведения У. Шекспира "Ромео и Джульетта" 2.Перечислить современные произведения на эту же тему и в каких жанрах они написаны 3.Как вы можете объяснить основную ...
Музыка
1.Перечислить классические произведения, созданные на тему произведения У. Шекспира "Ромео и Джульетта" 2.Перечислить современные произведения на эту же тему и в каких жанрах они написаны 3.Как вы можете объяснить основную идею всех этих произведений?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жили были-взяли сдохли,это о Ромео и Джульетте,вот так -то...прости,но что-то не сдержалась
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