1) По проводнику течет ток на нас. Определите направление магнитной линии этого то??а. 2) на рисунке указано положение магнитных линий поля, созданного полюсами постоянного магнита. Определите направление этих линий

Физика
1) По проводнику течет ток на нас. Определите направление магнитной линии этого то??а. 2) на рисунке указано положение магнитных линий поля, созданного полюсами постоянного магнита. Определите направление этих линий
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) направление магнитного поля будет против часовой стрелки, это правило правой руки 2)ток идет от плюса к минусу
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