Помогите пожалуйста перевести текст: It was founded by tsar Peter the Great in 1703.The city was the capital of Russia in the 18th to19ht centuries. It stands on the Neva River. There are many canals which divide it into island...

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Он был основан Петром Великим в городе 1703.The был столицей России в 18 и 19 веков. Этостоит на Неве. Есть много каналов, которые делят его на островах. То, почему существует так много прекрасных мостов в городе. Есть также много известных музеев, церквей и соборов. Город является настоящим "музей под открытым небом". Вы можете узнать много нового о русской истории в этом учебнике. Вы хотите, чтобы посетить его еще раз!