Причины поражения декабристов
История
Причины поражения декабристов
Ответ(ы):
Гость:
Выступление деабристов потерпело поражение в результате несогласованности действий, выжидательной тактики-, нежелания опереться на поддержку широких масс населения, ставки на заговор.До декабря 1812 г. в России было либо стихийные восстания крестьян, либо выступления одиночек-революционеров (Радищев). Декабристы первыми в России создали революционную организацию, разработали программу свержения самодержавия и отмены крепостного права. Они осуществили первое открытое политическое выступление.1825 г. - это начало революционного движения в России. Лозунги, традиции декабристов оказали огромное влияние на свободолюбивую молодежь, на формирование новых поколений революционеров.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Алгебра
Русский язык
Какие слова однозначные и какие многозначные : царство государство ыарь грозен старость ратныз старого страшный охранять
Математика
Два фермера посадили в огороде по 200 кустиков клубники. но один ухаживал лучше и собрал в среднем по 500 г с каждого куста, а другой только по 200...