Причины поражения декабристов

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Выступление деабристов потерпело поражение в результате несогласованности действий, выжидательной тактики-, нежелания опереться на поддержку широких масс населения, ставки на заговор.До декабря 1812 г. в России было либо стихийные восстания крестьян, либо выступления одиночек-революционеров (Радищев). Декабристы первыми в России создали революционную организацию, разработали программу свержения самодержавия и отмены крепостного права. Они осуществили первое открытое политическое выступление.1825 г. - это начало революционного движения в России. Лозунги, традиции декабристов оказали огромное влияние на свободолюбивую молодежь, на формирование новых поколений революционеров.