Какие слова однозначные и какие многозначные : царство государство ыарь грозен старость ратныз старого страшный охранять
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Какие слова однозначные и какие многозначные : царство государство ыарь грозен старость ратныз старого страшный охранять
Ответ(ы):
Гость:
Однозначные:Грозен,Старость,Страшний,Охранять.Все остальние много значние
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