4 класс СРОЧНО!!!!! Составь ОТЗЫВ об одном из мифов или о книге с мифами (любыми).

Литература
4 класс СРОЧНО!!!!! Составь ОТЗЫВ об одном из мифов или о книге с мифами (любыми).
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Поэма "Одиссея", созданная гением легендарного эпического поэта Древней Греции Гомера, - одно из величайших произведений мировой литературы, творение, насыщенное полнокровной жизнью, яркой фантастикой и поэтическим блеском. Опасные приключения хитроумного и многострадального Одиссея (ему, страстно стремящемуся домой в Итаку, предстоит вступить в единоборство с Посейдоном, побывать в стране жестоких людоедов и на острове волшебницы Кирки, а затем отправиться к порогу царства мертвых), нежные чувства героев и страсти, бушующие на страницах поэмы, легенды и тайны, которыми овеяно прошлое, наконец, сам язык, которым написана поэма Гомера, необычайно образный и яркий, - все это вновь и вновь притягивает к себе внимание все новых читателей, вдохновляет поэтов и художников. Больше всего мне понравился Одиссей , ведь он сильный и отважный.
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