Помогите номер 3и 4 плиз

Гость: Гость:

№3. 1) Для развлечений в цирке.+ 2) Для изготовления кожаных вещей. -3) В качестве домашних любимцев +.4) Для изготовления еды -.5) Для помощи человеку в службе +6) Для получения молока +.Кроме этого животных используют для изготовления меховой одежды; для езды используют лошадей, ездовых собак и оленей; собак и птиц используют для охоты на других животных.№4. Браконьер - кто охотится не по праву, в ту пору, когда охота запрещена, в тех местах, где охота запрещена, охотится запрещённым способом или на тех животных, на которых охотиться нельзя. Из-за действий браконьеров численность животных уменьшается, а некоторые животные могут совсем исчезнуть.