Помогите с исследовательским рефератом на тему " Мир продвижений и моё место в нём"

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Каждый человек хотя бы раз в жизни задумывался о том, какое место в мире он занимает. И ответ на этот вопрос не так легко найти как кажется на первый взгляд. Для того, чтобы занимать хотя бы сотую часть этого пространства, не достаточно просто родиться и проживать свою жизнь согласно установленным стандартам. Необходимо уделять ему хотя бы минимум своего внимания и отдавать ему хотя бы малую часть того, что ты можешь предложить. Многие люди заблуждаются, когда понимают под миром космос, вселенную, ну и,в конце концов, планету Земля. Мир это нечто иное. Мир - это окружающая нас действительность. А чтобы определить в нём своё место, необходимо ответить на вопрос "Кто я", и тогда всё встанет на свои места. Кто же я? Этот вопрос я задаю себе чуть ли не каждый день. Но ответа на этот вопрос до конца я не могу найти. Поэтому определить своё место в мире в двойне сложней. Ведь я всего лишь человек, который ограничен рамками, поставленные обществом и поэтому живущий по его законам. Всё чаще я прихожу к выводу, что я всего лишь винтик в огромной системе, который имеет своё определённое назначение. Нет, я не хочу принизить значение своего существования, но....меня разрывают противоречивые мысли. С одной стороны, я ощущаюсь себя уникальным человеком (хотя кто себя так не ощущает), который может дать многое и который не хочет быть в тени. Но с другой - понимаю, что я одна из многих... Я с уверенностью могу сказать, что каждый человек имеет своё место в мире. И я не являюсь исключением. Но каково же оно и в чём оно заключается ещё предстоит выяснить. Мне кажется, что в этом и заключается смысл существования - в поиске своего места в этом мире.