ПОМОГИТЕ!!!! ПООООЖАААААЛУСТА!!!!!!!!!!

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ПОМОГИТЕ!!!! ПООООЖАААААЛУСТА!!!!!!!!!!
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Гость:
1 north /south 2 trip 3 castle 4 river 5 east or west 6 forest 7 situated  8 trip/ castle/ situated
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