Основанием треугольной пирамиды служит прямоугольный треугольник с гипотенузой 8 см и острым углом 45 градусов. Найдите объем пирамиды, если ее высота равна 3 см.

Геометрия
Основанием треугольной пирамиды служит прямоугольный треугольник с гипотенузой 8 см и острым углом 45 градусов. Найдите объем пирамиды, если ее высота равна 3 см.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
 Пусть х катет прямоугольного треугольника, лежащего в основании, тогда 2х²=64 по теореме Пифагора  S( основания)=1/2х²=16 (площадь прямоугольного треугольника = половине произведения его катетов) V=1/3SH=1/3*16*3=16
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Перевести второй текст
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста перевести текст: It was founded by tsar Peter the Great in 1703.The city was the capital of Russia in the 18th to19ht centuries...
Ответить
История
Причины поражения декабристов
Ответить
Математика
Решите задачу 5,6; фото вверху4 класс
Ответить
Алгебра
Сократите дробь 2а-4\3(а-2)
Ответить