Основанием треугольной пирамиды служит прямоугольный треугольник с гипотенузой 8 см и острым углом 45 градусов. Найдите объем пирамиды, если ее высота равна 3 см.

Геометрия

Основанием треугольной пирамиды служит прямоугольный треугольник с гипотенузой 8 см и острым углом 45 градусов. Найдите объем пирамиды, если ее высота равна 3 см.

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