Основанием треугольной пирамиды служит прямоугольный треугольник с гипотенузой 8 см и острым углом 45 градусов. Найдите объем пирамиды, если ее высота равна 3 см.
Геометрия
Основанием треугольной пирамиды служит прямоугольный треугольник с гипотенузой 8 см и острым углом 45 градусов. Найдите объем пирамиды, если ее высота равна 3 см.
Ответ(ы):
Гость:
Пусть х катет прямоугольного треугольника, лежащего в основании, тогда 2х²=64 по теореме Пифагора S( основания)=1/2х²=16 (площадь прямоугольного треугольника = половине произведения его катетов) V=1/3SH=1/3*16*3=16
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