Перевести второй текст

Гость: Гость:

Привет Миранда, Я в порядке, спасибо. Пола любит исторические романы и любовные истории, она не любит военные или научно-фантастические книги. Она читает много иностранного в эти дни— но по английски, конечно! Мы хотим, поехать в Южную Америку или Японию в следующем году, так что, возможно ты кое-что узнаешь о тех частях мира. Это поможет? Скоро увидимся. Ник