Перевести второй текст

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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Привет Миранда, Я в порядке, спасибо. Пола любит исторические романы и любовные истории, она не любит военные или научно-фантастические книги. Она читает много иностранного в эти дни— но по английски, конечно! Мы хотим, поехать в Южную Америку или Японию в следующем году, так что, возможно ты кое-что узнаешь о тех частях мира. Это поможет? Скоро увидимся. Ник
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