1) Почему народ помнил о Гракхах и чтил их память. 2) Почему противники Гракхов торжествовали победу.

История
1) Почему народ помнил о Гракхах и чтил их память. 2) Почему противники Гракхов торжествовали победу.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Потому что они что-то сделали 2)Потому что они что-то не сделали
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