1. Подумайте, какие черты экономического развития общества служат доказательство?? развития процесса модернизации в период 1800-1870 гг. Приведите конкретные примеры из истории известных вам европейских стран. 2. Какие перемен...

История

1. Подумайте, какие черты экономического развития общества служат доказательство?? развития процесса модернизации в период 1800-1870 гг. Приведите конкретные примеры из истории известных вам европейских стран. 2. Какие перемены в политической жизни европейских стран можно считать чертами демократизации стран.

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