1. При какому условии вес тела равен mg? 2. В каком случае вес тела больше действующей на тело силы тяжести, а в каком случае- меньше? 3. Каковы главные свойства силы трения качения?
Физика
1. При какому условии вес тела равен mg? 2. В каком случае вес тела больше действующей на тело силы тяжести, а в каком случае- меньше? 3. Каковы главные свойства силы трения качения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Если тело покоится на подставке или подвесе и на него не действуют никакие силы, кроме силы тяжести. 2. два варианта: а) Вес будет больше, если внешние силы (кроме силы тажести) действуют на тело в направлении силы тяжести. б) опора, на которой находится тело движется с ускорением против силы тяжести. 3. совсем не понял о чём вопрос.
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