Проанализируйте рисунок Запиши решения и ответы на вопросы которые есть на рисун??е
Математика
Проанализируйте рисунок Запиши решения и ответы на вопросы которые есть на рисун??е
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)15*2=30 машин грузовых 2)30-3=27 тракторов ответ:30 грузовых машин и 27 тракторов
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