Найдите словосочетание со страдательным причастием НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ: 1)гонимый ветром. 2)любящий путешествовать. 3)стелющийся кустарник. 4)спасенный в море.

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Найдите словосочетание со страдательным причастием НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ: 1)гонимый ветром. 2)любящий путешествовать. 3)стелющийся кустарник. 4)спасенный в море.

Автор: Гость