Загадки про алфавит 2 класс

Гость: Гость:

Буквы-значки, как бойцы на парад, В строгом порядке построены в ряд. Каждый в условленном месте стоит А называется строй ... Алфавит Самая первая, самая важная Эта буква в алфавите глава. Айболита если встретишь, Тут же скажешь букву ... А