Загадки про алфавит 2 класс
Русский язык
Загадки про алфавит 2 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Буквы-значки, как бойцы на парад, В строгом порядке построены в ряд. Каждый в условленном месте стоит А называется строй ... Алфавит Самая первая, самая важная Эта буква в алфавите глава. Айболита если встретишь, Тут же скажешь букву ... А
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