Какие признаки характеризует государство:1) деление населения по территории прож??вания,2)отсутствие налогов,3)появление чиновников,4)деление населения по признаку государства, 5)суд на основе обычаев предков

История

Какие признаки характеризует государство:1) деление населения по территории прож??вания,2)отсутствие налогов,3)появление чиновников,4)деление населения по признаку государства, 5)суд на основе обычаев предков

Автор: Гость