Какие признаки характеризует государство:1) деление населения по территории прож??вания,2)отсутствие налогов,3)появление чиновников,4)деление населения по признаку государства, 5)суд на основе обычаев предков
История
Какие признаки характеризует государство:1) деление населения по территории прож??вания,2)отсутствие налогов,3)появление чиновников,4)деление населения по признаку государства, 5)суд на основе обычаев предков
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Гость:
Скорее всего правильный ответ под номером один
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