Как разбирается слово (сзади) под цифрой 3

Гость: Гость:

Подошёл сзади. Сзади- наречие, обознач признак действия, отв. на вопрос откуда? наречие места, степени сравнения нет, неизменяемое. В предлож. явл. обстоятельством. Находился сзади дома Сзади- предлог Производный, простой, выражает пространств. отношения, употреблён с род. падежом