Как разбирается слово (сзади) под цифрой 3
Русский язык
Как разбирается слово (сзади) под цифрой 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подошёл сзади. Сзади- наречие, обознач признак действия, отв. на вопрос откуда? наречие места, степени сравнения нет, неизменяемое. В предлож. явл. обстоятельством. Находился сзади дома Сзади- предлог Производный, простой, выражает пространств. отношения, употреблён с род. падежом
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