ВЫБЕРИ ВЫРАЖЕНИЕ, КОТОРЫЕ СООТВЕТСТВУЮТ РИСУНКУ, И ОБЪЯСНИ, ЧТО ОЗНАЧАЕТ КАЖДОЕ Ч??СЛО.14/7 14/2 2*7 7*2

Математика

ВЫБЕРИ ВЫРАЖЕНИЕ, КОТОРЫЕ СООТВЕТСТВУЮТ РИСУНКУ, И ОБЪЯСНИ, ЧТО ОЗНАЧАЕТ КАЖДОЕ Ч??СЛО.14/7 14/2 2*7 7*2

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