ВЫБЕРИ ВЫРАЖЕНИЕ, КОТОРЫЕ СООТВЕТСТВУЮТ РИСУНКУ, И ОБЪЯСНИ, ЧТО ОЗНАЧАЕТ КАЖДОЕ Ч??СЛО.14/7 14/2 2*7 7*2

Математика
ВЫБЕРИ ВЫРАЖЕНИЕ, КОТОРЫЕ СООТВЕТСТВУЮТ РИСУНКУ, И ОБЪЯСНИ, ЧТО ОЗНАЧАЕТ КАЖДОЕ Ч??СЛО.14/7 14/2 2*7 7*2
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Деление 14/7=2 умножение 2*7=14
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