СРОЧНО!!!!ПОЖАЛУЙСТА!!! знайдіть похідну функції . 2sinx,x0=2Пі .
Алгебра
СРОЧНО!!!!ПОЖАЛУЙСТА!!! знайдіть похідну функції . 2sinx,x0=2Пі .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СРОЧНО!!!!ПОЖАЛУЙСТА!!! знайдіть похідну функції . 2sinx,x0=2Пі Найти производную функции y=2sinx, Решение: y'=(2sinx)'=2*(sinx)'=2cosx
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