294. Спишите, расставляя недостающие знаки препина¬ния. 1. Долго ничего не было вид??о кроме дождя и длинного че¬ловека лежавшего на песке у моря (М. Г.). 2. Все за исключением Вари громко аплодировали певцам (Степ.). 3. Наст...

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294. Спишите, расставляя недостающие знаки препина¬ния. 1. Долго ничего не было вид??о кроме дождя и длинного че¬ловека лежавшего на песке у моря (М. Г.). 2. Все за исключением Вари громко аплодировали певцам (Степ.). 3. Настроение экипажа сверх обыкновения было приподнятое (Н.-П.). 4. Ни¬кто исключая его камердинера не видел его не напудрен- ним (Т.). 5. Здесь в городе вас не понимают, да и некому по¬нимать так как сами знаете здесь за весьма малыми исклю¬чениями все гоголевские свиные рыла (Ч.).

Автор: Гость