Проверьте правильно ли я написала
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Проверьте правильно ли я написала
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Гость:
Хороший текст,но мне кажется что ошибки в следующем: не whose,а which..Finding...are cleaning..
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