Пожалуйста помогите составить предложение со словом зранку
Беларуская мова
Пожалуйста помогите составить предложение со словом зранку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зранку пасвятлела, запели птушки
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