Ак изменится площадь прямоугольника, если а)одну пару его сторон увеличить в 3 раз?? б) каждую сторону увеличить в 3 раза

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Площадь прямоугольника равна S=a*b Если сторону а увеличить в 3 раза, то S=3*a*в, следовательно, площадь увеличится в 3 раза если каждую сторону увеличить в 3 раза,то S=3*a*3*b=9*a*b, следовательно, площадь увеличится в 9 раз