В поле,в лесу,в роще звено птиц голоса в поле в лесу в роще это обстоятельства или дополнения

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В поле,в лесу,в роще звено птиц голоса в поле в лесу в роще это обстоятельства или дополнения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 В поле,в лесу,в роще звено птиц голоса  в поле в лесу в роще о это бстоятельство
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