Помогите !!! Английское слово go и make в Past Simple? Помогите срочно очень.
Английский язык
Помогите !!! Английское слово go и make в Past Simple? Помогите срочно очень.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Go - went make - made __________________________________________
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