Помогите !!! Английское слово go и make в Past Simple? Помогите срочно очень.

Английский язык
Помогите !!! Английское слово go и make в Past Simple? Помогите срочно очень.
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Go - went make - made  __________________________________________
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