√1. прочитай стихотворение Г.Сапгира lt;Люди и машиныgt;.
Литература
√1. прочитай стихотворение Г.Сапгира lt;Люди и машиныgt;.
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