√1. прочитай стихотворение Г.Сапгира lt;Люди и машиныgt;.

Литература
√1. прочитай стихотворение Г.Сапгира lt;Люди и машиныgt;.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Напиши пожалуста по подробнее
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
СДЕЛАЙТИ ПЕРИВОД -салеметсизбе! -салеметсизбе!калайсыныз? -жаксымын,озиниз калайсыныз? -рахмет,жаксымын! сиз ауруханада не истеп журсиз? ...
Ответить
Английский язык
What can you remember? Write the answers to Compo's questions
Ответить
Русский язык
Найди обобщающие слова. спишите предложения, ставя двоеточие после обобщающих сл??в перед однородным членами. В тайге водятся хищные животные вол...
Ответить
Математика
54 деленное на 3 (√3)^2 15 Балов
Ответить
Информатика
Непрерывным называют сигнал...
Ответить