1) произведение чисел 8 и 3125 уменьшить на 5186. 2) наименьшее семизначное число увеличить в 9 раз, а результат уменьшить в 1000 раз. 3)частное чисел 872 и 8 увеличить в 7 раз.
Математика
1) произведение чисел 8 и 3125 уменьшить на 5186. 2) наименьшее семизначное число увеличить в 9 раз, а результат уменьшить в 1000 раз. 3)частное чисел 872 и 8 увеличить в 7 раз.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 8*3125 - 5186 = 19814 2) 1000000*9 / 1000 = 9000 3) 872/8*7 = 763
Гость:
1)8x3125-5186=19814 2)1000000x9:1000=9000 3)(872:8)x7=763
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