1) произведение чисел 8 и 3125 уменьшить на 5186. 2) наименьшее семизначное число увеличить в 9 раз, а результат уменьшить в 1000 раз. 3)частное чисел 872 и 8 увеличить в 7 раз.

Математика

1) произведение чисел 8 и 3125 уменьшить на 5186. 2) наименьшее семизначное число увеличить в 9 раз, а результат уменьшить в 1000 раз. 3)частное чисел 872 и 8 увеличить в 7 раз.

Автор: Гость