2 яблока нужно поровну разделить между тремя детьми. Сколько должен получить один ребёнок? Как сделать так, чтобы каждый получил свою долю?

Математика

2 яблока нужно поровну разделить между тремя детьми. Сколько должен получить один ребёнок? Как сделать так, чтобы каждый получил свою долю?

Автор: Гость