2 яблока нужно поровну разделить между тремя детьми. Сколько должен получить один ребёнок? Как сделать так, чтобы каждый получил свою долю?
Математика
2 яблока нужно поровну разделить между тремя детьми. Сколько должен получить один ребёнок? Как сделать так, чтобы каждый получил свою долю?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
разрезать каждое яблоко на 3 части и получится 6 частей отдать каждому ребенку по 2 части
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Периметр параллелограмма 50 см. Одна из сторон на 5 см болбше другой. Найти длины сторон параллелограмма.
Математика
Математика
на весах с одной стороны две гири 5кг. и 10кг. с другой стороны четыре кошки и три котенка. сколько масса одной кошки и одного котенка?
Физика