2 яблока нужно поровну разделить между тремя детьми. Сколько должен получить один ребёнок? Как сделать так, чтобы каждый получил свою долю?

Математика
2 яблока нужно поровну разделить между тремя детьми. Сколько должен получить один ребёнок? Как сделать так, чтобы каждый получил свою долю?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
разрезать каждое яблоко на 3 части и получится 6 частей отдать каждому ребенку по 2 части
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